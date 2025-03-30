Илья Середюк поздравил мусульман Кузбасса с праздником Ураза-байрам

Губернатор Илья Середюк в своем Telegram-канале поздравил мусульман Кузбасса с завершением священного месяца Рамадана и великим праздником Ураза-байрам.

«Для каждого мусульманина Ураза-байрам — один из главных религиозных праздников, который является неотъемлемой частью наследия предков. В этот день сила веры и духовного обновления напоминает о вечных нравственных ценностях: доброте, справедливости, сострадании и милосердии. Желаю вам крепкой веры, здоровья, мира, благополучия и достатка в доме», – сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.