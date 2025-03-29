При поддержке «СУЭК-Кузбасс» и Фонда Мельниченко состоялся третий заезд «Лиги Мечты»

Десять кузбасских детей и сопровождающие их родители стали участниками реабилитационной программы «Лига Мечты». Третий заезд проекта, реализуемого при поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, АНО «Лига Мечты», Фонда Мельниченко и АО «СУЭК-Кузбасс», состоялся в Таштаголе.

Программа реабилитации с помощью катания на горных лыжах для детей с ограниченными возможностями здоровья действует в регионе десятый год. За это время бесплатные курсы на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда в Таштаголе на горе Туманная в общей сложности прошли 680 кузбасских ребят.

— Многолетний опыт совместной работы над проектом позволяет объединить ресурсы различных сторон для достижения единой цели – улучшения качества жизни детей, которые требуют особого внимания. «Лига Мечты» дает возможность ребятам получить необходимую реабилитационную помощь, социализироваться, научиться взаимодействовать со взрослыми и подружиться со сверстниками, — отметила заместитель председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Ирина Федорова.

Как отмечает инструктор программы «Лига Мечты» Татьяна Бокова, принцип занятий на горных лыжах основывается на том, что мозг и тело человека в непривычных условиях вынуждены одновременно выполнять множество новых заданий, из-за чего они быстро перестраиваются и мобилизуются. Даже один курс занятий по программе дает очевидные положительные результаты.

— Мой сын участвует в программе первый раз. Благодаря профессионализму тренеров и их умению найти подход, мой ребенок преодолел страх и встал на горные лыжи. Несмотря на диагноз и имеющиеся пороки, Гриша самостоятельно спускается по склону и наслаждается этим процессом. Для нас это настоящий прогресс, — говорит мама участника «Лиги Мечты» Татьяна Базарова

Значительный результат дает введённое в 2025 году дополнительное санаторное лечение в медицинском центре «Ромашка». В оздоровительную программу вошли спелеотерапия, физиолечение, курсы массажа, ингаляций и кислородных коктейлей.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

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