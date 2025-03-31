В Национальном центре «Россия» съезд объединил на одной площадке более 2 тысяч участников из 89 регионов России. Кузбасс представляли 14 человек — активисты и наставники Движения. Делегаты обсудили основные достижения, определили задачи на текущий год. Открыл Съезд Президент России Владимир Путин.

«Более 11 миллионов человек участвуют в Движении Первых. Я вас с этим поздравляю. Одна из главных задач организации заключается в том, чтобы помочь молодым людям, подрастающему поколению найти свое место в жизни. В душе каждый стремится к успеху. Нужно найти свой путь, то дело, которому ты готов свою жизнь посвятить. Вот в том числе и для этого создано Движение Первых», — отметил Владимир Путин.

Глава государства также принял участие в заседании Наблюдательного совета Движения Первых, председателем которого является, пообщался с участниками Движения — детьми, их родителями и наставниками.

Для участников была предусмотрена полезная программа. На мотивационных встречах и лекциях они смогли пообщаться с известными и выдающимися людьми, Героями России, актерами, спортсменами, политиками. Ребята встретились с Директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой, которая на открытой лекции «Россия в мировом информационном поле» поделилась уникальными знаниями о том, какие механизмы формируют имидж России за рубежом, как международные СМИ работают с информацией, какие технологии используются в современных информационных войнах и как молодежь может участвовать в защите национальных интересов в медиапространстве.

В финальный день IV Съезда Движения Первых стартовал шестой сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена». Участниками церемонии стали победители и финалисты прошлых сезонов проекта, педагоги-наставники, руководители министерств и ведомств, а также представители крупнейших российских компаний-партнеров. В этом году церемония запуска «Большой перемены» впервые прошла в формате иммерсивного спектакля, в котором школьники и студенты колледжей рассказали о своих успехах после участия в конкурсе, а также пообщались с руководителями министерств и ведомств, представителями крупнейших российских компаний-партнеров проекта.

Кроме того, на Съезде наградили победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Премия Первых». Кузбасс вошел в число 19 регионов России с лучшими молодежными проектами. Так, в специальной номинации «Работодатель Первых», где отмечали организации, предоставляющие официальное трудоустройство для лиц в возрасте от 14 до 17 лет, главной детской премии страны удостоено Кузбасское региональное отделение молодежной Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Как отметил Герой России, участник программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов, сегодня Движение Первых стало институтом воспитания детей и молодежи всероссийского масштаба.

«За прошедший год количество участников выросло более чем в 2 раза — с 4,7 миллионов в 2023 году до 10 миллионов человек в 2024 году. Ребята видят в Движении перспективы для развития, получения полезных навыков и активно включаются в сообщество. Национальный проект «Молодежь и дети», который стартовал в 2025 году, поможет еще больше расширить наши возможности. В рамках Программы развития мы планируем к 2030 году обеспечить участие в нашей деятельности 18 миллионов человек, то есть каждого второго обучающегося в школе, СПО или вузе России», — рассказал Артур Орлов.

На Съезде делегатам представили программу этого года — Года Дружбы, которая включает: дружеский диктант, посвященный региональным особенностям, истории и культуре, в рамках проекта «Открывай Россию с Первыми»; онлайн-телемосты с представителями молодежных организаций разных стран; геотрекинг во время походов, где участники своими маршрутами создадут логотип Движения Первых. Также был утвержден символ Года Дружбы — щенок «Лапа».