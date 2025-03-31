Трёхдневный спортивный праздник собрал порядка 400 любителей лыжного спорта разных возрастов из 15 территорий Кузбасса.

Традиционная «Гонка памяти воина-интернационалиста А.С. Кириллова» проходила на дистанциях 1 км, 3 км, 5 км и 10 км свободным стилем по возрастным группам. В забеге участвовало 266 человек.

176 лыжников пробежали «Томусинский спринт», совсем нетипичный для этого вида спорта. Однако дистанция всего 100 метров привлекательна для участников разного уровня подготовки, включая тех, кто встал на лыжи совсем недавно.

Одно из самых сложных испытаний – забег в гору, прототипом которого стал последний этап всемирно известной гонки Тур де Ски. 11 женщин и 36 мужчин отважились на трёхкилометровый старт, половину дистанции которого составил чистый подъём в гору. С этим забегом участники справились успешно – ни одного сошедшего с дистанции или дисквалифицированного спортсмена.

Все призеры и победители соревнований награждены грамотами министерства спорта Кузбасса, кубками и дизайнерскими медалями.