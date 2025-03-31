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Житель Анжеро-Судженска Константин Антонов служил в ВДВ. Долгие годы трудился в РЖД монтером пути.

Принимал участие в Специальной военной операции в составе добровольческих формирований «БАРС», выполняя боевые задачи на Запорожском и Херсонском направлениях. Получил статус ветерана боевых действий. За проявленную отвагу и мужество был награжден медалью «За отвагу».

После демобилизации ветеран СВО Антонов вернулся в семью к детям, восстановился на прежнем месте работы и активно включился в общественную жизнь родного города. Совместно с фондом «Защитники Отечества» он проводит уроки мужества со студентами и школьниками, участвует в патриотических акциях.

Для поддержки и развития бойцов в регионе реализуется программа подготовки кадров «СВОи Герои. КуZбасс». На участие в ней подали заявки 1063 человека.