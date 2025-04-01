В ходе онлайн-совещания губернатор Илья Середюк доложил Министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут об итогах реализации в Кузбассе программы «Комплексное развитие сельских территорий». Речь шла об объектах, которые были сданы в прошлом году и степени готовности тех, которые еще находятся в работе.

«Спасибо большое за возможность участия в данной программе, федеральные средства позволяют в сложной для региона экономической ситуации проводить модернизацию важных объектов на селе. В этом году мы завершили капитальный ремонт Малосалаирской школы, ввели в эксплуатацию сети холодного водоснабжения в Гурьевском округе. Сделан капитальный ремонт спортшколы в Промышленновском округе. Готовность библиотеки в Чебулинском округе составляет 82%, Заринского физкультурно-оздоровительного комплекса — 87%. Эти объекты планируем сдать летом», — сказал губернатор Илья Середюк.

В 2024 году были созданы и обустроены три детские игровые площадки в Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Промышленновском округах; в Промышленновском также оборудовали зону отдыха. В Кемеровском округе построен жилой дом, реализованы мероприятия по оказанию содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами (обучение работников и оплачиваемая практика студентов).

В общей сложности на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 году из федерального бюджета было выделено 444,7 млн рублей.

Как отметила Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, Кузбасс всегда был в лидерах по реализации программы, примеры региона в Правительстве РФ приводились как наиболее удачные. Важно не снижать взятых темпов. Так, министр указала на необходимость ускорить процесс реконструкции школы в Яйском округе, чтобы дети начали заниматься в следующем учебном году. Илья Середюк сообщил, что в ближайшее время проведет на стройплощадке выездной штаб, где будут четко определены сроки каждого этапа работ.

Также в текущем году запланировано строительство жилья в Кемеровском округе и создание трех детских игровых площадок в Крапивинском и Ленинск-Кузнецком округах. В 2025 году на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено финансирование в размере 355 млн рублей, в том числе 181,3 млн рублей — из федерального бюджета.