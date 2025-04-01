Член Общественного совета региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс», председатель Комитета семей воинов Отечества по городу Мариинску и Мариинскому району Любовь Швабская рассказала о региональной программе «СВОи Герои. Кузбасс» и отметила ее преимущества:

«Программа «СВОи Герои. Кузбасс» направлена на подготовку кадров из числа бойцов и ветеранов СВО для работы в органах власти. Я считаю, что эта инициатива крайне важна для нашего региона, поскольку она позволит эффективно использовать опыт и знания участников, внося вклад в развитие области. Более тысячи наших бойцов и ветеранов специальной военной операции подали заявку на участие в программе «СВОи Герои. Кузбасс». Конкурсный отбор продлится до 16 июня, по его итогам кандидаты будут зачислены в резерв. Обучение начнется 1 сентября, за каждым участником будет закреплен наставник, чтобы обеспечить качественную подготовку», – отметила член Общественного совета Любовь Швабская.