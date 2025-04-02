Сегодня во время прямого эфира в соцсетях губернатору Кузбасса поступил вопрос от новокузнечанки: «На какую дату планируется снос аварийных домов в городе?» Отвечая, Илья Середюк начал с того, что пояснил: в Новокузнецке накопилось очень много ветхих, аварийных домов, где уже произошло расселение, а объекты стоят.

– И когда мы начали считать, это было еще 2-3 года назад, то количество было совершенно таким вопиющим. Мы приняли решение и предоставили для Новокузнецка несколько единиц техники, позволяющей эту работу проводить самостоятельно. То есть это и экскаватор, и погрузчик, это и грузовики, самосвалы. И этой работой мы занимаемся, – рассказал губернатор.

Илья Середюк во время эфира обратился к главе Новокузнецка с поручением опубликовать график сноса аварийных домов.