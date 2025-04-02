Сегодня во время прямого эфира в соцсетях губернатору Кузбасса поступил вопрос от новокузнечанки: «На какую дату планируется снос аварийных домов в городе?» Отвечая, Илья Середюк начал с того, что пояснил: в Новокузнецке накопилось очень много ветхих, аварийных домов, где уже произошло расселение, а объекты стоят.
– И когда мы начали считать, это было еще 2-3 года назад, то количество было совершенно таким вопиющим. Мы приняли решение и предоставили для Новокузнецка несколько единиц техники, позволяющей эту работу проводить самостоятельно. То есть это и экскаватор, и погрузчик, это и грузовики, самосвалы. И этой работой мы занимаемся, – рассказал губернатор.
Илья Середюк во время эфира обратился к главе Новокузнецка с поручением опубликовать график сноса аварийных домов.
– Да, у нас больше 100 домов не снесено, да мы знаем эту проблему. Но существует график этой работы. Такая-то улица такой-то дом в такой-то срок. Чтобы этот вопрос стал открытым, публичным. И это я обращаюсь не только к главе Новокузнецка. Я обращаюсь ко всем главам, кому мы предоставили технику для сноса брошенных, аварийных, бесхозных объектов. Еще много осталось, где нужно посносить эти брошенные жилые дома, особенно там, где состоялось переселение. А люди беспокоятся еще и за безопасность своих детей, которые туда проникают. Вот недавно в городе Кемерово брошенные дома пылали, было пламя в деревянных домах на ул. Рутгерса. Хорошо, глава оперативно среагировал, доложил мне, что очаг возгорания локализован. Но, тем не менее, проблема остается, остается до тех пор, пока у нас есть бесхозные объекты недвижимости.