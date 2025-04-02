Во время прямого эфира губернатора Кузбасса в соцсетях жители региона спросили о проездных для отличников учёбы. Напомним, что информация об отмене бесплатных проездных для школьников появилась в начале 2025 года, это возмутило многих кузбассовцев.

В одном из своих выступлений Илья Середюк заявил, что эта меры поддержки будет возвращена. Во время прямого эфира главу региона спросили, когда же проездные вернутся.

Губернатор рассказал, что такая мотивация, как проездные отличникам, актуальна не во всех территориях области. Поэтому, в настоящий момент рассматриваются варианты ввести различные меры поддержки, причём касаться они будут не только отличников.

– Мы расширили понимание мотивации, не только отличникам, но и тем, кто проявляет свои таланты в творчестве, спорте. Старшеклассники ждут этой поддержки. Поэтому мы приняли решение сделать максимально широкий охват и выявить таланты. Для каждого таланта может быть своя уникальная система, и это не только проездной. Мы хотим мотивировать, активно развивать те таланты и успехи, которые развиваются у наших ребятишек, – сказал Илья Середюк.

Он отметил, что сегодня есть уже порядка 5 000 предложений по этой теме. Планируется, разработка отдельной программы для поддержки и мотивации талантливой молодёжи, старшеклассников, студентов техникумов и колледжей завершится к 1 сентября. Говоря о проездных, губернатор отметил, что если в этом есть необходимость, они также вернутся.