Трамвай №1 в Кемерове запустят до 25 апреля

На вопрос жительницы областного центра в прямом эфире в соцсетях ответили губернатор Кузбасса Илья Середюк и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

Как отметил Илья Середюк, все строительно-монтажные работы на ул. Сибиряков-Гвардейцев была завершены ещё в декабре прошлого года, после чего специалисты приступили к выполнению пуско-наладочных работ. Этот процесс, по словам губернатора Кузбасса, довольно сложный. Тем не менее подключившийся к эфиру кемеровский градоначальник сообщил, что вскоре «единичка» вновь выйдет на линию.

«Пуско-наладочные работы подходят к концу, тяговая подстанция находится под постоянным напряжением. Её протестируют под нагрузкой, как и контактную сеть, до 20 апреля. После какое-то время по линии будет ходить технический трамвай. До 25 апреля все работы и проверки будут завершены, и трамвай №1 будет запущен», – сказал Дмитрий Анисимов.