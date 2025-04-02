Илья Середюк ответил на вопрос о загрязнении рек Кузбасса золотодобытчиками

В среду, 2 апреля, во время прямого эфира в социальных сетях губернатору Илье Середюку поступил вопрос о загрязнении рек в Кузбассе, связанном с началом сезона золотодобычи.

Глава региона незамедлительно связался с министром природных ресурсов и экологии Кузбасса Олегом Ивлевым, чтобы обсудить эту проблему.

«В 2024 году было организовано 10 проверок в отношении золотодобывающих предприятий. Осмотрено более 15 лицензионных участков, обследовано 36 поверхностных водных объектов. К сожалению, зафиксированы многочисленные факты нарушений. По решению суда нам удалось остановить 9 предприятий на срок до 90 суток», – сообщил Олег Ивлев.

Илья Середюк подчеркнул, что если предприятие систематически не выполняет предписания и является нарушителем, то его следует лишить лицензии.

Губернатор также поручил министру природных ресурсов и экологии Кузбасса тщательно изучить и активизировать работу с золотодобывающими предприятиями в текущем году.