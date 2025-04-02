В ходе прямого эфира в соцсетях губернатору Кузбасса поступил вопрос о том, когда планируется начать осваивать вторую очередь зоны реновации в Кемерове. Речь идёт о частном секторе в заискитимской части города.
Илья Середюк ответил, что в настоящий момент, на первом участке КРТ – от улицы Сибиряков-Гвардейцев до Спортивной, идёт активная фаза работ. Здесь почти завершены работы по обустройству коммуникаций, реконструкции дорог, некоторые застройщики уже приступили к возведению жилых домов. На освоение первой очереди, по словам губернатора, потребуется более 10 лет.
Что касается второй очереди, это участок от Сибиряков-Гвардейцев до ФПК, сейчас администрацией города ведутся работы по определению границ будущих микрорайонов, считается нагрузка на инженерные коммуникации. Однако работы там начнутся не скоро.
– Мы на эту территорию раньше, чем начнём активное освоение КРТ №1, не зайдём. Нужно сначала освоить тот участок, за который взялись, и после переходить на другой. Но эта территория обязательно будет осваиваться, это предусмотрено генеральным планом города, – сказа Илья Середюк.