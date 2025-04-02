В ходе прямого эфира в соцсетях губернатору Кузбасса поступил вопрос о том, когда планируется начать осваивать вторую очередь зоны реновации в Кемерове. Речь идёт о частном секторе в заискитимской части города.

Илья Середюк ответил, что в настоящий момент, на первом участке КРТ – от улицы Сибиряков-Гвардейцев до Спортивной, идёт активная фаза работ. Здесь почти завершены работы по обустройству коммуникаций, реконструкции дорог, некоторые застройщики уже приступили к возведению жилых домов. На освоение первой очереди, по словам губернатора, потребуется более 10 лет.

Что касается второй очереди, это участок от Сибиряков-Гвардейцев до ФПК, сейчас администрацией города ведутся работы по определению границ будущих микрорайонов, считается нагрузка на инженерные коммуникации. Однако работы там начнутся не скоро.