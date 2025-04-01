На всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» кемеровское предприятие АО «Азот» получило особый диплом «За лучший опыт» в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

На предприятии трудятся сотни многодетных семей, и их поддержка является приоритетным направлением социальной политики компании. Многодетные семьи ежемесячно получают денежные выплаты. Кроме того, компания выделяет путевки в санаторий «Танай» и детские лагеря, в том числе на море. Дети сотрудников в возрасте от 1 года до 18 лет могут пройти комплексное обследование здоровья по программе «Детский Check-up», при необходимости — дополнительный осмотр и лечение в клинике «Энергетик».

Опыт предприятия в создании комфортных условий для семей с детьми может быть тиражирован в других российских компаниях.