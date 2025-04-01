Сегодня медаль «За отвагу» участника Великой Отечественной войны Евгения Тихоновича Сильверстова передана в дар краеведческому музею Междуреченска. Она станет частью музейного фонда и будет храниться там постоянно.

«Медаль «За отвагу» найдена белорусской семьей в январе во время прогулки на территории Гродненского района вдоль реки Неман. По номеру определили, что она была вручена кузбассовцу Евгению Тихоновичу Сильверстову — воздушному стрелку 2-й авиационной эскадрильи, старшине штурмового авиационного полка штурмовой дивизии I Белорусского фронта за 17 успешных боевых вылетов на самолете ИЛ-2 в период с 15 февраля по 9 мая 1945 года. Евгений Тихонович жил в Междуреченске, здесь же сейчас живут его сын Андрей Евгеньевич и внуки», — рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Передача музею медали прошла в рамках научно-практической конференции «Россия войн не начинает», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В ходе деловой программы с докладами выступят школьники, студенты, педагоги, научные сотрудники, работники музея из Междуреченска, Томска, Кемерова, Новокузнецка, Осинников, Калтана, Мысков. Работа ведется по 4 секциям: «Подвиги прошлого — ориентир для современной России», «Великая Отечественная война и специальная военная операция в истории моей семьи», «Всенародная помощь фронту во время Великой Отечественной войны и в условиях специальной военной операции» и «Чтобы помнили дети».

По итогам работы конференции будет издан электронный сборник докладов. Он будет размещен на официальном сайте Краеведческого музея Междуреченска.