Правительство России заявило о намерении продолжить поддержку угольной отрасли страны, в том числе и Кузбасса. Об этом стало известно в ходе стратсессии по развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.

Так, премьер министр отметил, что за последние 25 лет потребление угля в мире увеличилось на 80%, создавая благоприятные условия для наращивания экспорта, особенно в страны Юго-Восточной Азии, испытывающие дефицит собственных угольных ресурсов.

«Надо детально рассмотреть и дополнительные механизмы, которые позволят обеспечить уверенное развитие наших угледобывающих районов», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, говоря о перспективах развития отрасли.

Для реализации экспортного потенциала и обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство планирует сконцентрироваться на решении следующих задач:

– Увеличение провозной способности Восточного полигона железных дорог, что позволит нарастить объемы перевозок.

– Строительство новой инфраструктуры: , в том числе железнодорожной.

– Производство мощных локомотивов и инновационных вагонов с повышенной грузоподъемностью.

Реализация этих мер позволит российской угольной отрасли укрепить свои позиции на мировом рынке и обеспечить стабильное развитие Кузбасса и других угледобывающих регионов страны.