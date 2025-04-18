24 отряд федеральной противопожарной службы получил новое оборудование – автоцистерну, которая оснащена пенообразователем большого объёма в 5 кубических метров.

Техника незаменима при тушении горючих материалов и емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями и красками. Автоцистерна способна производить подачу до 40 литров в секунду огнетушащих веществ, оснащена дизель-генератором, который позволяет дополнительно подключать электроинструменты и оборудование.

Кроме того, машина оборудована спинальным щитом для эвакуации пострадавших, в ней есть отсеки для пожарного технического вооружения – ломов, багров, пожарных рукавов. В комплекте предусмотрен аварийно-спасательный инструмент, который позволяет вскрывать двери, разжимать различные конструкции, разрезать стойки авто в случае ДТП, чтобы вызволить людей из поврежденных транспортных средств.

Новый автомобиль приобрел для ОФПС №24 ЕВРАЗ ЗСМК. Пожарная часть обслуживает коксохимическое производство, Западно-Сибирскую ТЭЦ, аглофабрику и доменное производство.