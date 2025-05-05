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Строитель Антон Селютин из Калтана осенью 2022 года получил повестку и отправился на СВО.

В зоне боевых действий на Луганском направлении он провел порядка года. Награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени.

После демобилизации вернулся в любимую семью, где его ждали жена и пятеро детей. С легкостью восстановился на работу в строительную компанию.

Кроме того, Антон Селютин на постоянной координации фонда «Защитники Отечества», как и другие ветераны СВО, значительная часть которых участвует в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс».