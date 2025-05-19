Кузбасские спортсмены не дремлют. С победой в регион вернулись борцы клуба «Молот», а в Прокопьевске прошёл чемпионат по туризму. Как это было, и какие эмоции получили участники, узнавали наши коллеги.

Обратный отсчет и команды разбегаются по локациям. Для работников образовательных учреждений ежегодный Чемпионат по спортивному туризму стал уже традиционным. Соревнуются участники в рогейне — командном виде спорта, сочетающем в себе тактику, стратегию, навигацию на пересечённой местности и физическую выносливость.

А с первенства России по спортивной борьбе кузбасские ребята привезли кубок победителя. Из 1000 спортсменов наши показали лучшие результаты.

Как тренеру, так и спортсменам действительно понравился данный вид спорта, и они планируют и дальше ездить выступать, собирая еще больше медалей в свои копилки. Сейчас они тренируются, чтобы выйти на мировую арену.