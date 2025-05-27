Вооружились лопатами и пошли украшать мир

Сотрудники Распадской угольной компании в рамках экологической акции приняли участие в посадке деревьев в Новокузнецком районе.

Для каждого саженца – подписанная шишка. На случай, если захочется навестить свое деревце. Впрочем, постоянный надзор соснам и без того обеспечен. За ними обещали присматривать и сотрудники питомника, и жители соседних домов.

На центральной улице Куртуково на постоянное место жительства определили 135 хвойных деревьев. Еще 66 сосен посадят в Атаманово. Озеленение территорий присутствия – лишь часть экологической политики Распадской угольной компании. И это уже традиция, цель которой – восстановление и улучшение окружающей среды.

Реклама. ООО «Распадская угольная компания». ИНН 4253029657. Erid: 2VtzqvqdZjB