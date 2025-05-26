Про них говорят, что они спелись. Речь про прокопьевский хор ветеранов. Его участники раньше вместе трудились на одном предприятии, теперь идут с песней по жизни. Об их пути, а также о том, как на три дня Ленинск-Кузнецкий превратился в литературную столицу России, расскажем далее.

Ленинск-Кузнецкий стал точкой притяжения писателей из 30 регионов страны. Все потому, что именно в этом городе прошел XII Литературный фестиваль имени Алексея Бельмасова. Здесь событие организовывают уже 12 раз. В этом году на мероприятии провели 15 творческих встреч, круглый стол, книжный клуб, вечер патриотической поэзии, семинары, тематические турниры. Жители округа смогли стать гостями и познакомиться с творчеством авторов.

Тем временем в Прокопьевске новые творческие вершины покоряет хор «Рябинушки». Раньше его участники были шахтерами и они сплотились еще в 85 году. Со временем в коллектив пришли прокопчане, много лет отработавшие на других угольных предприятиях, заводах, в сфере образования и медицины.

В репертуаре коллектива более ста песен: патриотические, лирические, русские-народные, частушки. Музыканты традиционно два раза в неделю репетируют, в перерывах выступают на площадках города. Таких концертов дали уже более тысячи. На юбилейном к ним присоединились участники ансамблей «Сибирь», «Слободка», хора студентов Прокопьевского колледжа искусств им. Д. А. Хворостовского.

Автор: Дарья Шибаева