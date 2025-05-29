Город-сад v/s город-завод: в Новокузнецке появились новые арт-объекты

Ландшафт Новокузнецка пополнился 13 арт-объектами из экологичных природных материалов

На вопрос, что из себя представляет Новокузнецк — город-сад v/s город-завод, попробовали ответить участники «Большого фестиваля объектов ленд-арта в Кузбассе». Проект стал победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей, город идей!». Результаты фестиваля можно увидеть и даже потрогать на улицах Новокузнецка.

«И росли там леса хвощей, и раскручивались улитки листьев папоротников. И были они огромными. И бродили среди них динозавры, чеша свои гребни о стволы…» А дальше – о том, как превращались растения в каменный уголь и люди учились плавить металл. Так участники фестиваля объектов ленд-арта осмысливали в своих инсталляциях дуальность индустриального и прекрасного Новокузнецка.

В фестивале участвовали команды образовательных организаций, ботанических садов, специалистов флористики и ленд-арта из Новосибирска, Томска, Перми, Саяногорска, Белова, Яи, Кемерова и Новокузнецка. Для создания объектов использовали ветки, которые остаются после плановых санитарных обрезок городских деревьев. Немного металла – в качестве каркасов и для устойчивости конструкций.

Тема фестиваля в этом году – «Городские сны». В них объединяются урбанистическая среда Новокузнецка, его промышленное наследие, природные ландшафты. Как вам, например, экодомна?

Творческий итог фестиваля – великолепные выставки под открытым небом: около Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий, в парке Гагарина рядом с планетарием и около экоцентра «Газон». В этом году ландшафт Новокузнецка пополнился 13 арт-объектами из экологичных природных материалов.

Представители Кузбасского государственного аграрного университета создали многофункциональную скульптуру «Сны ветра». В центре шар как символ гармонии и целостности мира. Щупальца – динамика городской среды, переплетение судеб, культур и связей, характерные для современного мегаполиса.

Хижину эльфов построили студенты Беловского педагогического колледжа. Древние легенды о сказочных существах – наяву у Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий.

Представители Сибирского ботанического сада ТГУ оставили впечатляющий и неизгладимый след на кузнецкой земле. «И ели они сочную зелень, но не могли съесть все. И была Земля завалена метровыми стволами растений, и погружались они в болота и вглубь земли, и превращались там в каменный уголь… Крутилась Земля дальше и докрутилась до городов металлургов с заводами – промышленными гигантами, как ваш ЕВРАЗ».

Для создания этих фигур, которые теперь располагаются в парке Гагарина, использовались черешки пальм из ботанического сада ТГУ.

Творение центра детского творчества Саяногорска – арка. Это портал между сном и пробуждением. Городской сон – не только период отдыха, но и время подготовки к новому дню, когда город накапливает энергию и преображается. Переход от дня к ночи – метафора постоянного обновления и развития городской среды.

Гриб, оказавшись, как во сне, в Саду металлургов, создает неожиданные ассоциации с промышленным миром. Продукт металлургического производства – рельс – тоже имеет свою ножку-основание и головку, похожую на шляпку гриба.

«Если рассмотреть рельс в разрезе, форма становится удивительно близкой к природному оригиналу. Через язык метафор в строгих промышленных формах обнаруживается природная гармония», – утверждают представители Кемеровского ботанического сада КемГУ.

Логотип фестиваля из веток клена символизирует творческий хаос, эксперименты и молодость. Создатели экологотипа – студенты Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий.

В рамках фестиваля участники могли послушать лекцию «Ленд-арт в средовом дизайне» кандидата биологических наук, мастера-флориста, чемпиона России по профессиональной флористике и председателя жюри фестиваля Андрея Филоненко (г. Москва).

Награждение победителей фестиваля состоялось в «Точке кипения» в Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий.

Каждый житель города может увидеть в скульптурах свои идеи и предложить особую трактовку.

А для детей – это классные объекты для изучения.

Предлагаем вам прогуляться по Новокузнецку и сделать памятные фото у этих необычных творений из природных материалов.