Как отметили в областной Росгвардии, многозарядные и двуствольные ружья 12-го калибра весьма ценятся бойцами на фронте, поскольку позволяют эффективно поражать вражеские беспилотники. Оружие, которое было конфисковано или добровольно сдано жителями Кузбасса, больше года пролежало на складе. Специалисты выбрали 96 лучших «стволов», которые в скором времени доставят на передовую.

При этом нередко кузбассовцы сами сдают стрелковое оружие именно на нужды СВО, с прошлого года Минобороны РФ подобным образом получило свыше 170 единиц.

Фото: Росгвардия Кузбасса