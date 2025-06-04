В Киселевскую городскую больницу закуплен современный рентгенологический комплекс стоимостью 17 млн рублей. В Новокузнецкую клиническую станцию скорой медицинской помощи им. Ю.М. Янкина поступило 45 автомобилей общей стоимостью 2,2 млрд рублей.

«Очередная крупная поставка в наши медучреждения. В Новокузнецкую клиническую станцию скорой медицинской помощи поступило 45 автомобилей скорой помощи, в том числе восемь реанимобилей. В Киселевскую горбольницу по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» поступил современный рентгенологический комплекс. С ним специалисты смогут проводить все виды рентгенографических исследований, включая малодозовую флюорографию», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Новокузнецкая клиническая станция скорой помощи им. Ю.М. Янкина получила восемь реанимобилей, 24 машины Газель Некст и 21 — Газель Бизнес. Техника была закуплена по договору с ООО «РТ-Социальная сфера», дочерней компанией «Ростеха». Общая стоимость контракта составила 2,2 млрд рублей. Оплату учреждение произведет в течение 5 лет за счет собственных средств, выделенных в рамках подушевого норматива в системе ОМС.

Спецтранспорт оборудован всем необходимым для оказания экстренной помощи, включая аппараты для автоматической компрессии грудной клетки при сердечно-легочной реанимации, УЗИ-аппараты и противошоковые костюмы для реанимобилей. Станция скорой помощи им. Ю.М. Янкина обслуживает жителей Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа.

Новый цифровой рентгеновский комплекс установлен в хирургическом стационаре Киселевской городской больницы. В помещении предварительно провели ремонт, обновили инженерные коммуникации.

Аппарат нового поколения отличается широким диапазоном фокусного расстояния и позволяет делать детализированные снимки высокого качества. Благодаря этому врачи могут поставить точный диагноз. Подвижная рабочая платформа дает возможность пациентам проходить обследование в любом положении — лежа, стоя или сидя, что удобно для маломобильных и тяжелобольных пациентов. Результаты исследований автоматически сохраняются в Централизованном архиве медицинских изображений. Это обеспечивает быстрый доступ к снимкам для специалистов Киселевской городской больницы и других медицинских учреждений Кузбасса.