4 июня в Центральной детской библиотеке им. А. С. Пушкина в Прокопьевске марафон «Попади в переплёт!» открыл новые страницы фестиваля «Книжная площадь». Это яркое событие объединило любителей чтения всех возрастов.

Марафон продолжает традиции Кузбасского фестиваля «Книжная площадь», который за прошедшие годы стал значимым культурным событием региона: жители вновь знакомятся с современными российскими авторами и художниками-иллюстраторами.

Программа открытия марафона порадовала гостей циклом мероприятий для отличного настроения от общения с миром литературы. На театрализованной игровой программе «Летние приклюЧтения» гости встретились с любимыми героями русских народных сказок, на отлично справились с литературной викториной, поучаствовали в весёлых конкурсах, потанцевали и пробежали спортивную эстафету.

Передвижная выставка «Попади в переплёт» познакомила ценителей литературы с произведениями писателей и иллюстраторов – участников прошлых фестивалей «Книжная площадь». Услышать уникальные книжные ароматы можно было на площадке с осмотéкой – гости по понравившемуся запаху подбирали себе литературу, а на мастер-классе под руководством ведущих изготовили оригинальные фетровые закладки для этих книг.

Творческая встреча с кузбасской писательницей Юлией Малевановой – автором замечательных добрых книг не только для детей, но и для подростков – увлекла гостей всех возрастов. Юлия Сергеевна рассказала о своём творчестве, включая работу над будущей книгой «Песни старых сосен», а также о только что вышедшем в свет произведении «Чай с сосулькой».

За этот день мероприятие посетили более 80 человек. В течение лета марафон продолжит путешествие по области – 18 июня «Попади в переплёт» доедет до города Берёзовский. Напомним, что в 2024 году марафон посетили 2000 кузбассовцев в девяти территориях региона.