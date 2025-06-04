Сегодня, 4 мая, в ГЦС «КУЗБАСС» стартовало первенство Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. В соревнованиях принимают участие 113 юношей и 33 девушки из Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского края, Республик Тыва и Хакасия. Победители представят Сибирь на первенстве России, которое пройдет в августе в Улан-Удэ.

В числе почётных гостей на мероприятии побывали вице-президент федерации спортивной борьбы Кемеровской области, Заслуженный работник физической культуры и спорта России Александр Сергеевич Вертохвостов, директор «СШОР Кузбасса по спортивной борьбе», спортивный судья международной категории, мастер спорта России Дмитрий Анатольевич Бухтояров, представитель федерации спортивной борьбы России, спортивный судья международной категории, мастер спорта СССР Мерген Чылбаевич Ооржак, председатель судейской коллегии Сибирского федерального округа, спортивный судья международной категории, мастер спорта России Александр Владимирович Донзаленко.

Во время торжественного открытия состоялась церемония награждения. Почетное звание «Мастер спорта России» было вручено Нарышеву Никите, «Ветеран-мастер спорта России международного класса» – Виктору Ильенко и Сергею Погорелову. Мастер спорта России, инстурктор-методист «СШОР по спортивной борьбе» Лариса Суходолина была удостоена «Ветерана труда».