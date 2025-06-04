Более 35 тысяч предложений поступило на форум «Сильные идеи для нового времени». Наибольшее число идей ориентировано на социальную сферу: развитие семейных и молодежных инициатив, поддержка многодетных семей, помощь участникам СВО и возрождение сельских территорий.

«С каждым годом число идей, поданных на форум, растёт – участники видят реальную поддержку проектов от организаторов и партнёров. Важно, что многие инициативы, рожденные в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты», — отметил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Форум «Сильные идеи для нового времени» ежегодно аккумулирует общественно значимые инициативы и проекты неравнодушных граждан со всей страны.

В 2024 году от региона было подано 522 идеи. В этом году кузбассовцы направили 529 идей по пяти направлениям: национальная социальная инициатива — 326 идей, национальная предпринимательская инициатива — 65, национальная экологическая и климатическая инициатива — 56, национальная кадровая инициатива — 50, национальная технологическая инициатива — 32.

«За пять лет форум стал важным отражением общественного запроса. Здоровье, технологии и семья – ключевые темы, потому что россияне стремятся к устойчивому развитию, где инновации служат качеству жизни», — отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Помимо участия в форуме, кузбассовцы активно представлены и в конкурсе брендов. Третий сезон конкурса «Знай своих», направленный на поиск и развитие перспективных региональных брендов, побил рекорд прошлых лет по количеству участников. В этом году поступило 14 тыс. заявок. В 2024 году от Кузбасса было подано 113 заявок, в этом году — уже 157 проектов.