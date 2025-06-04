Собравшихся на торжественный прием работников поздравил заместитель губернатора Леонид Старосвет.

«Текстильная и легкая промышленность – одна из самых конкурентных отраслей, требующая постоянного развития и инноваций. Благодаря профессионализму кузбасских швей, дизайнеров и других специалистов продукция востребована не только в регионе, но и на всей территории страны, а также в Республике Беларусь и Казахстане», – отметил Леонид Старосвет.

Директору общества «ИПОН» Новокузнецка Александру Некрасову вручили медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени. Предприятие выпускает удобную обувь для пожилых людей, детей, а также для цирковых артистов и творческих коллективов. Медали «За служение Кузбассу» и «За веру и добро» в общей сложности получили 12 человек, в том числе Татьяна Ходырева – конструктор экспериментального цеха компании «Сибстиль» из Ленинска-Кузнецкого. Она активно поспособствовала тому, чтобы предприятие оперативно переключилось на выпуск продукции для военных. Почетной грамотой губернатора Кузбасса наградили еще 27 специалистов.



В пресс-службе администрации правительства Кузбасса отметили, что продукция, выпускаемая предприятиями текстильной и легкой промышленности региона, отличается высоким качеством и востребованностью в различных отраслях экономики.

Фото: пресс-служба АПК