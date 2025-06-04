В Кемеровском филиале «Ростелекома» прошла церемония награждения участников 14-го конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Представителям СМИ, которые пишут о цифровизации различных отраслей, ИТ-технологиях и кибирбезопасности, вручили дипломы, грамоты и подарки от компании.

В 2025 году на конкурс поступило 146 работ от журналистов Сибирского федерального округа. Кузбасские СМИ представили на суд жюри 10 материалов, из них два – в специальных номинациях «Технологическая основа для умного дома» и «Киберриски в детской среде». Работа журналиста Марины Тропиной «Что такое метавселенная и почему все о ней говорят?» стала лучшей в Сибири в номинации «Радио и подкасты».

Марина Тропина, журналист радиостанции «Маяк-Кузбасс» (ВГТРК-Кузбасс):

«Меня заинтересовала тема метавселенных, и я решила поговорить о ней с представителями ИТ-отрасли, которые занимаются искусственным интеллектом. Беседа получилась очень содержательной: мы затронули и современные технологии, и этический аспект цифровизации. Очень приятно, что моя работа получила высокую оценку не только слушателей, но и жюри конкурса — значит, я иду правильным путем и рассказываю об актуальных вопросах, которые интересны всем».

На встрече с журналистами директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Василий Винников рассказал, каких цифровых успехов достиг регион: в первую очередь это постоянная модернизация телеком-инфраструктуры Кузбасса, в том числе в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», а также внедрение технологий искусственного интеллекта в медицину и городскую среду.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Радует, что год от года растет интерес представителей средств массовой информации и к конкурсу, и к цифровым решениям, меняющим нашу жизнь. Я искренне благодарен каждому участнику за интерес к современным технологиям, за умение просто и доступно говорить о сложном. Именно журналисты и блогеры рассказывают, какую важную роль играют инновации, какие сложные и серьезные задачи они решают, как делают повседневную жизнь комфортнее и проще. Благодаря нашей совместной работе цифровое будущее становится настоящим».

Ежегодный конкурс «Вместе в цифровое будущее» проводится для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли — технологическим трендам и инновационным технологиям. В своих работах участники рассказывают о цифровых решениях в сфере ИТ, развитии цифровой инфраструктуры в селе, результатах применения digital-сервисов в различных отраслях экономики.

Стратегическим партнером 14-го конкурса выступило Минцифры России, а партнером спецноминации «Киберриски в детской среде» — Альянс по защите детей в цифровой среде.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных и спецноминациях — в августе 2025 года поедут в пресс-тур на Байкал.