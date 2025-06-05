Потребности в мегабитах растут день ото дня: контент становится более «тяжелым», в интернет выходит бытовая техника, все члены семьи пользуются телефонами, планшетами и компьютерами. Чтобы скорости хватало на всё, надо обновить тариф на более скоростной и обязательно подобрать подходящее оборудование.

Сейчас у интернет-провайдера Goodline действует скидка на оборудование, которой может воспользоваться любой абонент. Успевайте обновить домашнюю сеть и подключить крутые развлечения по выгодной цене!

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Скорость как по кабелю: технология Wi-Fi 6 максимально приближает беспроводное соединение к проводному.

Многозадачность: даже при 10+ подключенных устройствах (смартфоны, ноутбуки, умный дом) скорость не упадёт.

Снижение помех: роутер автоматически снижает помехи от соседних сетей — идеально для многоквартирных домов.

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Беспроводная приставка «Большое ТВ» со скидкой 1000 рублей

Хотите превратить обычный телевизор в Smart TV? Приставка «Большое ТВ» от Goodline даёт доступ к:

Бесплатным киноновинкам: не нужно платить за каждый фильм, все в одной подписке;

Огромной библиотеке фильмов, сериалов и мультиков;

ТВ-архиву на 7 дней: смотрите выпуски телепередач, которые пропустили.

Интерактиву: играйте в «ГУД КВИЗ» всей семьёй или с друзьями;

Личным рекомендациям: подборки по вашим предпочтениям.

Приставку можно взять в бесплатный тест-драйв на 2 недели, чтобы оценить ее возможности. Понравится — воспользуйтесь скидкой 1000 рублей на покупку «Большого ТВ». Приставка компактна, может подключаться по Wi-Fi и работает с любым современным ТВ. Провайдер постоянно обновляет библиотеку, чтобы вам не было скучно.

Оформить заказ можно на сайте или по телефону +7(3842)45-26-78 — сотрудники Goodline помогут подобрать оборудование и подключить его.

Срок до 10.06

ООО «Е-Лайт-Телеком», ОГРН 1024200702294, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 18.

Подробную информацию можно получить на сайте https://goodline.ru, по телефону 8 (3842) 45-25-25

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