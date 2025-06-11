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Ветеран СВО Владимир Бохолдин из Междуреченска, награжденный Орденом Мужества и медалью «За отвагу», служил в зоне спецоперации по контракту, был демобилизован после тяжелого ранения. Получил протез при содействии Фонда «Защитники Отечества».

Сегодня он – спортсмен-паралимпиец (10 место в сноуборде на Кубке Защитников Отечества) и студент горного дела, а также проходит отбор в региональную программу «СВОи Герои. КуZбасс».

Кто вдохновляет ветерана СВО на выбранном пути и как он сумел адаптироваться к мирной жизни — узнаете из видеоролика.