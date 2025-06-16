Кузбассовцы отметили День России. Песни, танцы, дегустации, ярмарки и выставки. Чем удивляли горожан в этом году в разных муниципалитетах региона? Смотрите далее.

В Новокузнецке в Арт-сквере прошел традиционный фестиваль «Этнопалитра». Его проводят уже более 10 лет, участие принимают представители различных национальностей. В этом году для гостей выступили участники ансамбля татарской песни «Шатлык». Не обошлось без танцев и ярмарки.

Праздничные концерты отгремели и в других городах региона. Например, в Прокопьевске гости торжества могли насладиться не только выступлениями артистов и полюбоваться картинами, но и сами прикоснуться к творчеству: сделать поделки из стаканчиков. А в Анжеро-Судженске горожан порадовали еще и исполнением стихотворений.

12 июня – это еще и день рождения Кемерова. Поэтому в столице региона традиционно отмечают с особым размахом: в этот раз в честь праздника организовали сразу несколько значимых событий. В том числе запуск воздушного шара над Московской площадью и размещение портрета Веры Волошиной на стеле Почетных граждан в центре города. Участие приняли почетные гости, которые еще раз отметили: история народа – его сила.

Автор: Дарья Шибаева