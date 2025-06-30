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Отставной подполковник милиции и титулованный бодибилдер Сергей Горовой из Юрги пошел на СВО добровольцем, несмотря на бронь от мобилизации.

За службу в добровольческой разведывательно-штурмовой бригаде награжден медалями «За воинскую доблесть» и «За образцовое исполнение воинского долга».

Вернувшись с СВО, он подал заявку на участие в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс». Сергей Горовой отмечает, что прохождение отбора на курс сложное, но он не сдается, потому что на все готов ради Родины.

Подробнее в ролике.