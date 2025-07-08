Распадская угольная компания выпустила в сибирские реки почти 70 тысяч мальков ценных пород рыб

Распадская угольная компания (РУК) продолжает ежегодную экологическую акцию по восстановлению биологических ресурсов водных объектов. В этом году угольщики выпустили в реки Сибири около 70 тысяч мальков ценных видов рыб – хариуса и тайменя. Благотворительную акцию «Дары сибирским рекам» компания организует уже в шестой раз.

Экологи РУК выпустили мальков в водоемы в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Кузбасса – государственных заказников «Бельсинский» и «Реликтовый». Новыми местами обитания для 65 тысяч мальков хариуса и 4,5 тысяч мальков тайменя стали притоки Томи – реки Бельсу и Мрассу.

В мероприятии участвовали генеральный директор Распадской угольной компании Владимир Мельниченко, министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев, глава Междуреченска Сергей Перепилищенко, представители Федерального агентства по рыболовству, областных департаментов по охране объектов животного мира и лесного комплекса.

Мальков хариуса и тайменя вырастили в специализированном рыбоводческом хозяйстве. Процесс подготовки молоди от стадии созревания икры до момента выпуска мальков в естественную среду проходил под присмотром экологов Распадской. Благоприятные условия особо охраняемых природных территорий обеспечат наилучшую адаптацию и выживаемость особей в дикой природе.

Сохранение биологического разнообразия в регионах присутствия – одно из важных направлений природоохранной деятельности Распадской угольной компании. За 6 лет проведения акции «Дары сибирским рекам» экологи РУК выпустили в водоемы региона более 420 тысяч мальков ценных видов рыб.

Автор текста – Дмитрий Чинякин.

Автор фото – Роман Валяев.

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