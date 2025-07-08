Илья Середюк поздравил кузбассовцев с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Кузбасса отметил, что День семьи, любви и верности – это особенный праздник, символизирующий крепость семейных уз и дающий возможность поблагодарить самых близких людей за терпение, внимание и поддержку.

«Во все времена крепкая семья была и остается основой сильной России, мощным духовным и нравственным фундаментом нашего общества. Мы делаем все возможное для повышения качества жизни наших земляков, наших семей, для рождения и воспитания детей, получения хорошего образования, для работы по призванию и разнообразного отдыха», – подчеркнул Илья Середюк.

Губернатор пожелал кузбассовцам всегда чувствовать поддержку и внимание близких людей, а также счастья, здоровья и благополучия.

Фото: Илья Середюк/Telegram