С начала года более миллиона жителей Кемеровской области прошли профилактические осмотры и диспансеризацию. Это предусмотрено в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В настоящее время диспансеризацию проводят в 52 медицинских учреждениях региона. Во многих поликлиниках можно пройти обследование вечером до 20:00 и по субботам до 14:00. Для жителей сельских территорий доступны профилактические мероприятия в амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах и передвижных ФАПах, которые выезжают в населённые пункты по графику. Также практикуются выездные обследования на предприятиях.

Диспансеризация проводится раз в три года для людей в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно для тех, кто старше 40 лет. Для каждой возрастной группы и отдельно для женщин и мужчин предусмотрен определённый набор диагностических исследований. Обследования проводятся в два этапа. На первом этапе оценивается общее состояние здоровья. Пациенты сдают анализы крови для определения уровня холестерина и сахара, проходят электрокардиографию и флюорографию. Второй этап проводится, если выявлены отклонения и необходимо уточнить диагноз. При подтверждении заболевания пациента ставят на диспансерный учёт и назначают лечение.