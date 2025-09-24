В Кузбассе с 2023 года в домах многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами и семей бойцов СВО с несовершеннолетними детьми бесплатно монтируют автономные пожарные извещатели и датчики угарного газа. Согласно областному закону, эта мера поддержка должна действовать до 1 октября нынешнего года. Однако депутаты кузбасского парламента продлили срок ее действия на 1 год.

«Бесплатная установка пожарных извещателей позволяет намного повысить безопасность кузбассовцев. За два года мера показала свою эффективность, ею уже воспользовались более 19 тысяч семей», – отметил глава региона Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что условия бесплатной установки льготникам прописаны в региональном законое «О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа».

Фото: пресс-служба АПК