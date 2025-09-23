В Кемерове и Новокузнецке в предстоящую пятницу пройдут ярмарки. Время их работы с 09:00 до 15:00.

В областной столице торговля развернется на площади Советов, а в Новокузнецке — на площади общественных мероприятий Центрального района.

«Наши фермеры выложат на прилавках вкусные свежие продукты по доступным ценам: мед от кузбасских пасечников, натуральные мясные и молочные продукты, овощи прямо с грядки, душистый хлеб и выпечку, дикоросы: грибы, ягоды, папоротник, кедровый орех», — отметил губернатор Илья Середюк.

В обеих столицах региона будут работать около 100 торговых точек. Кроме продуктов покупателям предложат большой выбор плодово-ягодных и декоративных культур, посадочного материала, а также цветочной рассады. Желающие смогут попробовать еще гречневую кашу из полевой кухни, а волонтеры помогут пожилым донести тяжелые сумки до остановки.

