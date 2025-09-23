В Мастерской Петра Фоменко прошла церемония вручения III ежегодной премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса. В 2025 году премия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Государственного фонда «Защитники Отечества».

Премия учреждена в 2022 году в память о выдающемся актере и режиссере Сергее Пускепалисе, чья жизнь и творчество были пронизаны глубокой любовью к Родине, преданностью традиционным ценностям и стремлением к объединению людей через культуру.

– Сегодня мы отмечаем настоящих героев нашего времени — людей, чьи поступки служат примером для всех нас. Их мысли и идеи — важный вклад в сохранение и развитие культурного кода России, поддержку традиционных ценностей, объединение регионов. Именно за это всей душой болел наш современник — актер и режиссер Сергей Пускепалис, – подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Лауреатами премии становятся деятели культуры, общественные активисты, волонтеры и добровольцы, чьи проекты и действия способствуют сохранению исторической памяти, укреплению традиционных ценностей и сплочению регионов — в первую очередь, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Особое внимание уделяется тем, кто оказывает гуманитарную, моральную и культурную поддержку жителям Новороссии и участникам специальной военной операции.

Среди победителей 2025 года — певец Алексей Поддубный (Джанго), чье творчество давно стало голосом поколения. Его песни знают и любят миллионы, но не менее значим его гражданский путь: с 2015 года он совершил более 50 поездок в регионы Новороссии, выступая перед военнослужащими на передовой, доставляя гуманитарную помощь, поддерживая дух и надежду.

Среди лауреатов предыдущих лет — народные артисты России Александр Михайлов, Илья Резник, Евгений Князев, а также коллективы Донбасса, волонтеры, врачи, учителя и общественные активисты.

