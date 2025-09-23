На пресс-конференции губернатор Кузбасса рассказал, как власти намерены решать проблему с подтоплениями частного сектора в Белове. О том, почему в огороды, подвалы и погреба беловчан периодически заходит вода, мы подробно писали ранее. Илья Середюк подчеркнул, что решение вопроса с подтоплениями – небыстрое и дорогостоящее.

«Для того, чтобы правильно и эффективно это сделать, необходим комплексный научный подход, проектирование и создание мощнейшей ливневой канализации. Все это исчисляется десятками миллиардов рублей. Ведь нужно не только собрать все стоки в трубы и вывести их под необходимым уклоном в определенную точку. Воду нужно провести через очистные сооружения. Из своего опыта скажу, что только очистные сооружения для такой территории не могут стоить меньше 3 млрд рублей», – сообщил Илья Середюк.

Губернатор отметил, что проблема с подтоплениями в Белове будет решаться поэтапно. Пока там в усиленном режиме расчищают ливневые канавы. А в ноябре после гидрологических изысканий будет получено первое техническое задание на проектирование капитального водоотведения.

Фото: Сергей Алексеев/Telegram