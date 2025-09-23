Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев вручил награды победителям XX сезона Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Конкурс проходит по инициативе и при поддержке полпреда с 2006 года.



Приветствуя победителей и гостей церемонии награждения, полпред отметил, что конкурс прошел испытания временем и получил признание профессионального сообщества. Количество участников и партнёров соревнования год от года растёт, а значит, он становится всё более общественно значимым и ожидаемым событием. Анатолий Серышев напомнил, что инициатором создания проекта стал Анатолий Квашнин – Герой России, занимавший в то время пост полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

«Его инициатива, авторитет и энергия стали залогом успеха этого проекта. И сегодня мы с вами продолжаем традиции заложенные Анатолием Васильевичем», – сказал он.

В Год Защитника Отечества и 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне центральной темой нового сезона проекта стала «Большая Сибирь. Вклад в Победу».

В качестве номинации полномочного представителя выбрана «Сибирская гвардия» – на суд экспертов были представлены журналистские материалы о подвигах сибирских воинов и тружеников тыла, послевоенной трудовой и общественной деятельности ветеранов-фронтовиков. Анатолий Серышев вручил заслуженные награды победителям номинации. Благодаря работам, посвященным подвигам героев прошлого и настоящего, их имена навсегда останутся на страницах истории, подчеркнул полпред.

По итогам голосования жюри в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» номинации «Сибирская гвардия» победительницей объявлена Анна Городкова, корреспондент газеты «Аргументы и факты в Кузбассе» (Кемеровская область). Среди журналистов электронных средств массовой информации лучшей стала автор и ведущая ГТРК «Тыва» Саяна Cалчак, с серией радиопередач «Истории СВОих» об отважных тувинцах, отправившихся добровольцами в зону специальной военной операции. Телеканал ГТРК «Тыва» также признан победителем в категории «Электронное СМИ» за специальный репортаж «Победители» о помощи Тувы фронту в годы Великой Отечественной войны. Лидером среди печатных и сетевых изданий стала газета «Алтайская правда» (Алтайский край) с проектом «80 слов о Победе». Высшую оценку среди представленных районных медиа получил спецпроект газеты «Знаменка» (Кемеровская область) – «Газета в годы войны». Награды из рук полпреда получили представители редакций.

Полномочный представитель также вручил награды лидерам номинации «ПРО управление». Награду в категории «Автор печатного/электронного/интернет-СМИ» получила корреспондент ГТРК «Новосибирск» Лариса Романова, снявшая документальный фильм «Сибирь: от испытаний к Победе». В сюжете рассказывается о влиянии кризиса 90-х на страну, о важности создания Президентом России института полпредов для объединения регионов. В категории «Печатное/интернет-СМИ» победу одержал бизнес-портал «Континент Сибирь», а в категории «Электронное СМИ» лидирующую позицию занял телеканал ОТС. В своих работах они подробно рассказали о роли полномочных представителей в укреплении государственной власти в регионах, в стабилизации и развитии территорий, о положительном влиянии сибирского полпредства на экономику, безопасность и социальную сферу в округе. Все лауреаты премии работают в Новосибирской области.

По итогам конкурса представители средств массовой информации из всех регионов Сибирского федерального округа получили 36 наград в 20 номинациях, а также были отмечены специальными премиями. В юбилейном сезоне проекта было представлено рекордное число заявок – более 1,3 тысячи работ от журналистов, авторских групп и средств массовой информации из всех десяти регионов Сибирского федерального округа. Наиболее активно проявили себя журналисты из Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краёв.

Отдельно Анатолий Серышев поблагодарил партнёров проекта за вклад в развитие журналистского дела. «Проведение такого конкурса способствует повышению стандартов журналистики, стимулирует творческое развитие и обмен опытом среди специалистов», – уверен он.

За большой вклад в организацию и проведение Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» партнеры конкурса были отмечены благодарственными письмами полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.