В Кузбассе подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2025»

С 18 по 23 сентября на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Сибирская сказка» состоялась профильная смена «Безопасное колесо», в которой приняли участие 300 юных инспекторов движения со всего региона.

Для ребят прошли мастер-классы по отработке навыков безопасного поведения на дороге и множество интересных активностей. Школьники познакомились с работой конной полиции, кинологов, увидели экспонаты из музея Госавтоинспекции и специальную мото- и автотехнику.

На смене определили победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2025»:

1 место – команда «Академия ЮИД» Центра дополнительного образования детей и юношества Кировского района, Кемеровский городской округ;

2 место – команда «Жемчужина» Детско-юношеского центра «Созвездие», Таштагольский муниципальный район;

3 место – команда «Тальжинская лига ЮИД» Тальжинской основной общеобразовательной школы, Новокузнецкий муниципальный округ.

С завершением смены ЮИДовцев поздравили Валентина Богатенко, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области, Виктор Вологин, заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области, генерал-майор полиции; Олег Глухарев, начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Кемеровской области, полковник полиции, а также Елена Усольцева, заместитель главы Новокузнецкого муниципального округа.

«Безопасное колесо» – это не просто конкурс, это целое движение, которое воспитывает ответственных и грамотных участников дорожного движения. Знания и впечатления, полученные ребятами на этой смене, помогут сделать дороги Кузбасса безопаснее.