Губернатор Илья Середюк на пресс-конфернции сообщил, что на двух шахтах «Северного Кузбасса» трудятся свыше 2 тысяч горняков. В связи с угольным кризисом компания испытывает серьезные финансовые проблемы.

«Закрытие этих предприятий не планируетс, там добывают уголь ценной марки. Нынешние проблемы вызваны сложностями сбыта. Мы помогаем с поиском потребителей, в числе которых металлургические предприятия в Нижнем Тагиле. Как доложил гендиректор компании Станислав Лупий на недавней встрече, отгрузка очередной партии осуществляется на этой неделе, деньги за этот уголь будут выплачены наперед», – отметил Илья Середюк.

По словам губернатор, накопившаяся за август и текущий месяц задолженность по зарплатам на шахтах «Северного Кузбасса» будет закрыта до конца сентября.