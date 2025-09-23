На сегодняшней пресс-конференции губернатору Кузбасса задали вопрос, который касается дороговизны отдыха в Шерегеше для большинства жителей региона. Илья Середюк, отвечая, отметил, что помнит время, когда очереди на подъемниках были настолько большими, что стоять в ожидании приходилось по полтора часа. Сейчас, по словам главы региона, таких очередей нет.

– На сегодняшний день если вы захотите забронировать там отель, забиваю, в январе все занято. Бронируют за полгода. Ни по какой цене, просто отсутствуют. Министерство туризма говорит о том, что многие турагентства выкупают уже заранее пакетами, зная, что спрос в определенные дни будет превышать предложение в несколько раз, причем со всей страны. И здесь нам надо идти по пути создания большого предложения номеров разного качества и уровня, – сказал Илья Середюк.

Номерной фонд и количество подъемников будет расти, заявил губернатор. Кроме того, в регионе уже действует программа лояльности для жителей Кузбасса, которая предполагает кешбэк 20%.

– Я в этом году сам хочу ее протестировать. 7 тысяч туристов по итогам прошлого года ею воспользовались из жителей нашего региона. Поэтому, если все это обобщить, то мы должны увеличивать предложения на нашем горнолыжном курорте и предоставлять для жителей нашего региона особые условия, – подчеркнул глава региона.

Добавим, что по итогам прошедшей зимы было зафиксирован спрос в 1,5 млн туристов, а этим летом – 323 тысячи человек. Рост относительно прошлого сезона составил 10-15%.