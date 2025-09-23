«По гидроузлу проводилась техническая экспертиза. Он находится в годном состоянии для продолжения строительства. Вместе с тем, на сегодняшний день не определены заинтересованные лица, готовые вложить значительные ресурсы на его достройку либо в демонтаж. Проект пока стоит на «стопе». В случае достройки гидроузла Кузбасс получит минимум 350 МВт в час дополнительной электроэнергии. А ее нам сегодня не хватает, например, в Шерегеше», – сказал Илья Середюк.

В ходе пресс-конференции у главы региона поинтересовались, какие у властей планы по возобновлению строительства Крапивинской гидроэлектростанции. Напомним, ГЭС у поселка Зеленогорский начали возводить еще в 1976 году, но в 1989-м стройку заморозили. Несколько лет назад к этой идее вернулись. Однако есть серьзеные сложности в реализации этого проекта.Губернатор отметил, что проект вызывает опасения у некоторых экологов и гидрологов,. В случае появления заинтересованной стороны власти готовы провести его экологическую оценку. Фото: пресс-служба АПК