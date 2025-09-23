По мнению губернатора Кузбасса, самой большой проблемой сейчас является состояние экономики. Причем, по словам Ильи Середюка, проблемы в ней могут усугубляться. Если кризис в угольной отрасли будет продолжаться долго.

– Безусловно, мы обращаемся к Правительству Российской Федерации за помощью. И Правительство Российской Федерации в этом году нам выделило в январе 5 млрд рублей в тот момент, когда нам не хватало выплатить заработную плату. Мы – тот регион, который, по моему мнению и моему анализу, способен сам справляться со всеми вопросами, которые у нас возникают. И с вопросами здравоохранения, и с вопросами образования, в том числе строить собственные больницы, модернизировать поликлиники, – заявил Илья Середюк.