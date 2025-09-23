На пресс-конференции с журналистами и блогерами глава региона озвучил статистику по вкладам жителей в банки. Оказалось, что за полтора года прирост сбережений кузбассовцев составил почти 140 миллиардов рублей: на 1.07.2023 на вкладах физических лиц было 414 млрд рублей, на 01.01.2025 – 551 млрд рублей. Илья Середюк отметил, что с точки зрения экономики такой прирост равняется одному миллиону квадратных метров жилья.

– Если бы эти деньги были вложены в строительство жилья, например, в Новокузнецке, где существует колоссальный спрос на новое жилье, и я знаю очень много в Новокузнецке жителей, которые хотят себе новую квартиру. Причем это люди не какого-то топ-уровня руководители. Но положил деньги в банк и нечего купить. Именно поэтому мы раскачивали очень тяжело площадки в Новокузнецке. Причем испытываем такое сопротивление тех же местных жителей. Люди жалуются на отсутствие кранов, на отсутствие жилищного строительства, но появление нового крана вызывает возмущение, – сказал Илья Середюк.

Он упомянул и пресловутый сквер Комсомольский в районе цирка, где жители возмутились. Когда часть сквера огородили и начали вырубать деревья под строительство здания. Напомним, именно после обращения к губернатору площадку оставили в прежнем состоянии.