Специалисты филиала РТРС в Кемеровской области сообщают, что в октябре в небе над Кузбассом будет наблюдаться осенняя интерференция. Это явление связано с тем, что Солнце будет выходить на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором, из-за чего радиоволны звезды могут перебивать телесигнал, например, картинка может кратковременно пропадать или распадаться на пиксели. Хотя для большинства зрителей качество изображения не потеряется, поскольку цифровые технологии РТРС позволяют свести воздействие интерференции к минимуму. Кроме того, по продолжительности ее действие длится до 5 минут в сутки.

Период осенней интерференции продлится с 1 по 23 октября.

По всем вопросам цифрового эфирного телевидения можно обращаться на «горячую линию» РТРС: 8-800-220-20-02. Звонок из любой точки России бесплатный.