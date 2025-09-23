Кузбасская команда завоевала призовые места на Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0».

С 16 по 22 сентября в оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области прошел второй заезд флагманского проекта Движения Первых Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». В соревнованиях приняли участие лучшие отряды из 89 регионов России, победители региональных этапов в старшей возрастной категории, а также отряды из иностранных государств и ведомственных организаций — всего более 900 участников.

Кузбасс на соревнованиях представляла команда «БАРС-ВОИН» из Тяжинского округа. В общей сложности со Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в старшей возрастной категории наши ребята увезли шесть наград:

II место – в состязании «Комбинированный марш» – отряд «БАРС-ВОИН»,

II место – в практическом задании по условно-военной специальности «Военкор» в ходе военно-тактической игры – Жамилева Евгения, отряд «БАРС-ВОИН»,

III место – в практическом задании по условно-военной специальности «Политрук» в ходе военно-тактической игры – Баутинова Ульяна, отряд «БАРС-ВОИН»,

III место – в практическом задании по условно-военной специальности «Штурмовик» в ходе военно-тактической игры – Невчеснюк Александр, Ахмадиев Тимофей, отряд «БАРС-ВОИН»,

I место – в общем зачете по условно-военной специальности «Штурмовик» – Невчеснюк Александр и Ахмадиев Тимофей, отряд «БАРС-ВОИН».

Финальным испытанием стало сражение команд-армии, которые впервые возглавили участники Специальной военной операции — ветераны, герои и наставники будущего поколения. Юные кузбассовцы заняли III место в составе армии «Волга», которую возглавил майор Егор Захаров — Герой России, кавалер ордена Мужества.

Торжественная церемония награждения победителей финала «Зарницы 2.0» в старшей возрастной категории проходила на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы «Родина-мать зовет!». Награды вручили Герой России, заместитель председателя Правления Движения Первых Владислав Головин и заместитель губернатора Волгоградской области Лариса Савина.

Напомним, «Зарница 2.0» — это масштабная Всероссийская военно-патриотическая игра с использованием современных цифровых технологий. Проект направлен на патриотическое воспитание, развитие физической выносливости и обучение основам начальной военной подготовки. Его главная цель — укрепить систему патриотического воспитания молодежи, сформировать у ребят чувство долга перед Родиной, готовность ее защищать, а также уважение к ее культурному и научному наследию. Игра реализуется по Национальному проекту «Молодежь и дети», организаторами выступают Движение Первых совместно с Движением «ЮНАРМИЯ» и Центром «ВОИН».

