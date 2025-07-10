Более 40 тысяч мальков ценных пород рыб появятся в реках Сибири при поддержке ЕВРАЗ ЗСМК

В начале июля экологи ЕВРАЗ ЗСМК запустили более 35 тысяч мальков хариуса в реку Верхняя Терсь. 5 тысяч штук мальков нельмы – ещё одного ценного вида рыб – готовятся к выпуску в низовья реки Томь до конца месяца. Эти инициативы – часть планомерной работы ЕВРАЗа по восстановлению биологических ресурсов водных объектов.

По заказу ЕВРАЗ ЗСМК мальков выращивают в специализированном рыбоводческом хозяйстве и выпускают в благоприятную среду после того, как рыбы достигают необходимого для выживания в дикой среде веса: 0,2 грамма. Контролируют процесс представители Росрыболовства, рыбинспекции и экологи ЕВРАЗ ЗСМК.

«Выпуск молоди – часть комплексной экологической программы ЕВРАЗа, направленной на восстановление и поддержание биологического разнообразия водных объектов региона. Все процессы проходят под строгим контролем специалистов, что позволяет нам быть уверенными в качестве и жизнеспособности рыбы. Помимо зарыбления, компания реализует крупные экологические проекты по очистке сточных вод на строительной и рельсовой площадках», – отметила главный эколог ЕВРАЗ ЗСМК Галина Демидова

Общие затраты ЕВРАЗ ЗСМК на экологические проекты в 2018-2026 гг. составят порядка 30 млрд рублей. Уже реализован проект по модернизации систем охлаждения коксового газа и очистных сооружений. На агломерационной фабрике комбината строится комплекс серогазоочистки. Мощная установка обеспечит высокую степень очистки дымовых газов от диоксида серы и сократит его выброс в атмосферу на 70 %. Эти меры позволят существенно улучшить экологическую обстановку в городе.

Автор текста: Инна Меняйлова.

Автор фото: Денис Рассохин.

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