В Новокузнецке открылись выставки «Времена сильных людей наСТАЛИ»

В Новокузнецке открылись фотовыставки про металлургов. В экспозициях собраны портреты сотрудников Западно-Сибирского металлургического комбината, лучшие кадры индустриальных пейзажей и выпускаемой продукции. Выставки открылись в окнах Новокузнецкого художественного музея и в центральном атриуме ТРЦ «Планета».

На фотовыставке портреты сотрудников разных подразделений комбината. Например, горновой доменного цеха Сергей Шилов уже почти четверть века трудится в профессии. Водитель автобуса Екатерина Пашкова, одна из немногих женщин-водителей автотранспортного управления комбината, работает на комбинате четыре года, активно участвует и побеждает в конкурсах профессионального мастерства. На открытие выставки пригласили героев проекта, ветеранов и юных новокузнечан.

Фотовыставки будут работать в течение месяца и бесплатно доступны всем желающим.